Росгвардия: Расстрелявший семью на севере Москвы владел оружием законно
Оружие, которое было обнаружено на месте стрельбы в доме на севере Москвы, принадлежало владельцу на законных основаниях. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление, сделанное в Росгвардии. Там пояснили, что разрешение на приобретение и хранение оружия было оформлено в соответствии с законодательством РФ.
Напомним, инцидент произошел 18 июня в одном из домов на улице Приорова. Очевидцы рассказали, что мужчина открыл огонь в одной из квартир, а затем забаррикадировался в ней. В результате инцидента погибли четыре человека – мужчина, ребенок и две женщины. По предварительным данным, один из погибших является сам стрелявший - он покончил с собой.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц».
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