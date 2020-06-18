Росгвардия: Расстрелявший семью на севере Москвы владел оружием законно

Напомним, инцидент произошел 18 июня в одном из домов на улице Приорова. Очевидцы рассказали, что мужчина открыл огонь в одной из квартир, а затем забаррикадировался в ней. В результате инцидента погибли четыре человека – мужчина, ребенок и две женщины. По предварительным данным, один из погибших является сам стрелявший - он покончил с собой.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц».



