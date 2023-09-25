В Дагестане задержали стрелявшего по воротам церкви мужчину

Сотрудники полиции задержали в дагестанском Избербаше 19-летнего мужчину, стрелявшего по воротам церкви из пневматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

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Задержанный несколько раз выстрелил по воротам местной церкви. Свой поступок он объяснил желанием напугать сотрудников правоохранительных органов, которые осуществляли патрулирование в районе.

Мужчина признался, что два года назад уже стрелял по воротам церкви. У него изъяли оружие.

Ранее в Пензе двум сотрудникам правоохранительных органов предъявили обвинение в применении насилия в отношении задержанного, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЦерковьСтрельбаПолицияДагестан

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