СМИ: В Якутии задержали мужчину с золотом на 100 миллионов рублей
Полиция задержала в Якутии 51-летнего уроженца Амурской области, в машине которого обнаружили золото на 100 млн рублей, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, автоинспекторы остановили на федеральной трассе «Колыма» автомобиль Nissan. Полицейские намеревались ограничится проверкой документов, в ходе которой они под задним сидением заметили несколько свертков с металлом жёлтого цвета.
Экспертиза установила, что мужчина вёз 18 кг золота, а полиция выяснила, что задержанный уже был судим по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов». Россиянин сначала настаивал что нашёл золото в реке Бурустах недалеко от посёлка Усть-Нера, но в итоге всё же признался, что незаконно добывал его на прииске.
Ранее таможенники задержали во Внуково шестерых контрабандистов при попытке вывезти в ОАЭ 45 золотых слитков, общая стоимость которых составила 800 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru