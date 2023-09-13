СМИ: В Якутии задержали мужчину с золотом на 100 миллионов рублей

По данным канала, автоинспекторы остановили на федеральной трассе «Колыма» автомобиль Nissan. Полицейские намеревались ограничится проверкой документов, в ходе которой они под задним сидением заметили несколько свертков с металлом жёлтого цвета.

Экспертиза установила, что мужчина вёз 18 кг золота, а полиция выяснила, что задержанный уже был судим по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов». Россиянин сначала настаивал что нашёл золото в реке Бурустах недалеко от посёлка Усть-Нера, но в итоге всё же признался, что незаконно добывал его на прииске.

Ранее таможенники задержали во Внуково шестерых контрабандистов при попытке вывезти в ОАЭ 45 золотых слитков, общая стоимость которых составила 800 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

