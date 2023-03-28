В Дагестане во время обыска застрелили понятого

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к 28-летнему безработному по делу о наркотиках, взяв с собой понятого из соседнего села.

Когда полицейские вошли в дом, хозяин дома начал стрелять из охотничьего ружья, одна из пуль попала в голову понятому. Ответным огнем силовики убили подозреваемого.

В его доме был найден флаг ИГИЛ (запрещена в России).

