В Дагестане во время обыска застрелили понятого
В Дагестане мужчина застрелил понятого во время обыска. Полицейские ликвидировали его ответным огнем, сообщает телеграм-канал SHOT.
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к 28-летнему безработному по делу о наркотиках, взяв с собой понятого из соседнего села.
Когда полицейские вошли в дом, хозяин дома начал стрелять из охотничьего ружья, одна из пуль попала в голову понятому. Ответным огнем силовики убили подозреваемого.
В его доме был найден флаг ИГИЛ (запрещена в России).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru