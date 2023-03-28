В Дагестане во время обыска застрелили понятого

В Дагестане мужчина застрелил понятого во время обыска. Полицейские ликвидировали его ответным огнем, сообщает телеграм-канал SHOT.

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Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к 28-летнему безработному по делу о наркотиках, взяв с собой понятого из соседнего села.

Когда полицейские вошли в дом, хозяин дома начал стрелять из охотничьего ружья, одна из пуль попала в голову понятому. Ответным огнем силовики убили подозреваемого.

В его доме был найден флаг ИГИЛ (запрещена в России).

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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