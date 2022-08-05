В Дагестане в результате автоаварии погибли два человека

Вечером 4 августа на 61-м километре дороги Манас - Сергокала - Первомайск в Каякентском районе водитель ВАЗ-21104 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta и Lada Priora, которые затем столкнулись с Mitsubishi Carisma.

В результате водитель отечественного автомобиля и его 14-летний пассажир скончались. Еще трое пассажиров - 50-летний мужчина и две женщины 49 и 53 лет с различными травмами были госпитализированы.

Ранее женщина погибла в ДТП в Ингушетии.

