В Дагестане в результате автоаварии погибли два человека

В Дагестане произошла смертельная автоавария, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Дагестане

Вечером 4 августа на 61-м километре дороги Манас - Сергокала - Первомайск в Каякентском районе водитель ВАЗ-21104 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta и Lada Priora, которые затем столкнулись с Mitsubishi Carisma.

В результате водитель отечественного автомобиля и его 14-летний пассажир скончались. Еще трое пассажиров - 50-летний мужчина и две женщины 49 и 53 лет с различными травмами были госпитализированы.

Ранее женщина погибла в ДТП в Ингушетии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПАвария
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