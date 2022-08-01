Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Дагестане
1 августа 202204:05
В Ногайском районе Дагестана произошла смертельная автоавария, сообщает «РЕН ТВ».
Вечером 31 июля произошло столкновение двух легковушек. В результате ДТП погибли два человека, еще четверо получили травмы.
На место выехали представители правоохранительных органов.
Напомним, ранее автомобиль с туристами опрокинулся в обрыв в Хунзахском районе Дагестана.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+12 498 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 056 / сут.
- Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Дагестане
- С 1 августа пенсии россиян будут скорректированы
- Американцы шокированы ростом цен на электричество
- Трамп раскритиковал идею обменять Грайнер на Бута
- СМИ: состояние Чубайса улучшилось
- НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на севере Косово
- Полиция Косово стягивает силы на север края
- СМИ: фраза Путина о ракетах «Циркон» напугала Британию
- Полиция самопровозглашенного Косово сообщила о выстрелах в свою сторону
- Четыре человека погибли в массовом ДТП в Пермском крае
31 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru