Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Дагестане

В Ногайском районе Дагестана произошла смертельная автоавария, сообщает «РЕН ТВ».

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Вечером 31 июля произошло столкновение двух легковушек. В результате ДТП погибли два человека, еще четверо получили травмы.

На место выехали представители правоохранительных органов.

Напомним, ранее автомобиль с туристами опрокинулся в обрыв в Хунзахском районе Дагестана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТПДагестан
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