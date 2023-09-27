В Дагестане в ходе перестрелки убили двух человек

В дагестанском селе Леваши произошла перестрелка, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

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В ходе перестрелки погибли два человека. Один из них является сотрудником полиции.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле. По информации издания, личность одного из стрелявших установлена.

В Дагестане в понедельник задержали 19-летнего мужчину, стрелявшего по воротам церкви из пневматического оружия. Свой поступок он объяснил желанием напугать сотрудников полиции, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УбийствоПерестрелкаДагестан

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