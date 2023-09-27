В Дагестане в ходе перестрелки убили двух человек
27 сентября 202321:13
В дагестанском селе Леваши произошла перестрелка, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
В ходе перестрелки погибли два человека. Один из них является сотрудником полиции.
Злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле. По информации издания, личность одного из стрелявших установлена.
В Дагестане в понедельник задержали 19-летнего мужчину, стрелявшего по воротам церкви из пневматического оружия. Свой поступок он объяснил желанием напугать сотрудников полиции, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кинокритик предсказал провал фильма «Брат-3» в прокате
- Трюдо принес извинения за чествование нациста в парламенте Канады
- В Дагестане в ходе перестрелки убили двух человек
- Доля доллара в международных расчетах выросла до рекордных 48%
- Парламент Эстонии не одобрил закон о сносе советских памятников
- Вильфанд: температура воздуха в Москве вновь поднимется до рекордных отметок
- СМИ: в Москве возле метро «Маяковская» ограбили и изнасиловали девушку
- В Севастополе объявили воздушную тревогу
- Оззи Осборн заявил о желании записать альбом и отправиться в тур
- Bloomberg: Минюст США начал расследование против банков Credit Suisse и UBS
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru