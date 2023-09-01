В Махачкале произошла перестрелка с чемпионом мира по боевому самбо
1 сентября 202319:27
В Махачкале произошла массовая драка со стрельбой из травматического пистолета, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
Полицейским удалось задержать семь человек, с ним проводятся следственные действия.
Среди участников потасовки оказались боец ММА Вагаб Вагабов и чемпион мира по боевому самбо Магомед Магомедов.
Ранее в московском торговом центре Ривьера произошла массовая драка с участием бойцов ММА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже выяснилось, что она была постановочной.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru