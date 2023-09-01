В Махачкале произошла перестрелка с чемпионом мира по боевому самбо

В Махачкале произошла массовая драка со стрельбой из травматического пистолета, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Полицейским удалось задержать семь человек, с ним проводятся следственные действия.

Среди участников потасовки оказались боец ММА Вагаб Вагабов и чемпион мира по боевому самбо Магомед Магомедов.

Ранее в московском торговом центре Ривьера произошла массовая драка с участием бойцов ММА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже выяснилось, что она была постановочной.

