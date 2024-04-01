Курский вокзал в Москве эвакуирован из-за работы правоохранителей

Общая эвакуация проведена на Курском вокзале российской столицы. Как информирует администрация Московской железной дороги, это связано с работой правоохранительных органов.

При этом пассажиров проводят на платформы без захода в здание вокзала. Для этого задействован третий пешеходный тоннель, уточнила МЖД на своих официальных сетевых ресурсах.

По предварительным данным, вокзал проверяют после поступления анонимной угрозы минирования здания. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на заявление МЖД, на графике отправления и прибытия поездов ситуация не сказалась.

