В Дагестане сто жителей двух сел подрались из-за музыки
Сто человек подрались из-за музыки в Ногайском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по республике.
По данным ведомства, в пятницу около 18:30 мск жители сел Шумелик и Батыр-Мурза стали собираться на пустыре из-за конфликта. На место выехали полицейские, руководство МВД и представители администрации района.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы министерства Гаяну Гариеву, конфликт между жителями двух сел произошел днем ранее.
«Не то одних возмутил репертуар, не то громкость прослушивания, но слово за слово и произошел конфликт. Разбираться стали уже сегодня ... и каждый — с привлечением сторонников из числа жителей своего села», — отметила Гариева.
Ранее на пляже в Липецкой области двое мужчин избили подростков и женщину из-за надувного матраса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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