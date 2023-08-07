Под Липецком двое мужчин избили подростков из-за надувного матраса
На пляже под Липецком двое мужчин избили подростков и женщину из-за надувного матраса, рассказала изданию «Газета.Ru» сестра пострадавших мальчиков Алина.
По словам девушки, ее родной и двоюродный братья захотели покататься на надувном матрасе другого мальчика. Он им не разрешил и пожаловался отцу, который вместе с другом напал на детей.
«Мои уже уходили с пляжа, когда их нагнали отец мальчика и его друг и со спины начали бить их», - заявила она.
Алина отметила, что отдыхающие вмешались в драку, когда ее брат упал. Она утверждает, что мужчина продолжал бить лежащего мальчика.
Девушка признала, что ее братьям нельзя было брать чужой матрас. При этом она считает, что мужчины проявили излишнюю жестокость.
Telegram-канал Baza накануне сообщил, что в Москве в воскресенье за час утонули четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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