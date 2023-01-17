В Дагестане школьница семь раз ударила одноклассницу ножом
В Дагестане девятиклассница семь раз ударила ножом сверстницу, сообщает пресс-служба республиканского СУ СК России.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл 16 января в школе села Муги Акушинского района.
«Ученица 9-го класса во время урока математики беспричинно имевшимся при себе ножом нанесла семь колото-резаных ран однокласснице, в результате чего последняя доставлена для оказания экстренной помощи в медицинское учреждение», - уточнили в ведомстве.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
РАнее первоклассник из закрытого города Вилючинск на Камчатке напал на учительницу с осколком стекла, сообщает RT.
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