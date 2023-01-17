В Дагестане школьница семь раз ударила одноклассницу ножом

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 16 января в школе села Муги Акушинского района.

«Ученица 9-го класса во время урока математики беспричинно имевшимся при себе ножом нанесла семь колото-резаных ран однокласснице, в результате чего последняя доставлена для оказания экстренной помощи в медицинское учреждение», - уточнили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

РАнее первоклассник из закрытого города Вилючинск на Камчатке напал на учительницу с осколком стекла, сообщает RT.