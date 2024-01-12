В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на территории Дагестана. Об этом сообщила пресс-службе главного управления МЧС по региону.

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«В 10.14 (мск) на территории Хасавюртовского района на глубине 27 километров произошло сейсмособытие магнитудой 4,4», — указали в ведомстве.

Отмечается, что подземные толчки ощутили жители Хасавюрта и Хасавюртовского района.

Данных о разрушениях не приводится.

Накануне землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали на северо-востоке Афганистана, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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