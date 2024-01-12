У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов.
Согласно данным, эпицентр землетрясения находился в 73 километрах к юго-западу от города Ситка с населением порядка 8,8 тысяч человек. Отмечается, что очаг залегал на глубине 600 метров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее, 11 января, на северо-востоке Афганистана зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,4. Тогда землетрясение произошло в 45 километрах от города Джурм с населением 12 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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- У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,9
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru