В Дагестане произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ» в 22:30 мск. Столкнулись автомобили Hyundai, LADA Priora и Porsche Cayenne.

От полученных травм погиб один человек. Пострадали восемь пассажиров. Их доставили в больницу.

«Состояние двух пострадавших медиками оценивается как критическое», - заявили в управлении МВД.

В четверг в Москве на внешней стороне Лефортовского тоннеля столкнулись 10 автомобилей, отмечает «Радиоточка НСН».

