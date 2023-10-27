В Дагестане произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

В Каякентском районе Дагестана столкнулись три автомобиля, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД.

В Челябинске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом

ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ» в 22:30 мск. Столкнулись автомобили Hyundai, LADA Priora и Porsche Cayenne.

От полученных травм погиб один человек. Пострадали восемь пассажиров. Их доставили в больницу.

«Состояние двух пострадавших медиками оценивается как критическое», - заявили в управлении МВД.

В четверг в Москве на внешней стороне Лефортовского тоннеля столкнулись 10 автомобилей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиДТПДагестан

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