В Дагестане произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей
27 октября 202301:28
В Каякентском районе Дагестана столкнулись три автомобиля, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД.
ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ» в 22:30 мск. Столкнулись автомобили Hyundai, LADA Priora и Porsche Cayenne.
От полученных травм погиб один человек. Пострадали восемь пассажиров. Их доставили в больницу.
«Состояние двух пострадавших медиками оценивается как критическое», - заявили в управлении МВД.
В четверг в Москве на внешней стороне Лефортовского тоннеля столкнулись 10 автомобилей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru