В Челябинске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом
Автобус и иномарка столкнулись на мосту путепровода Челябинск-Главный в Челябинске, пострадали 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.
По данным городской ГИБДД, авария произошла в среду около 07:30 (05:30 мск). По предварительной информации, столкнулись автобус ЛиАЗ маршрута 483 и легковушка Peugeot, пишет RT.
«Всего 12 пострадавших, всем пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Из них 11 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, один от госпитализации отказался», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее три легковых автомобиля столкнулись в Бабушкинском районе Москвы, никто не пострадал, пишет «Свободная пресса».
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