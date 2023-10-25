В Челябинске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом

По данным городской ГИБДД, авария произошла в среду около 07:30 (05:30 мск). По предварительной информации, столкнулись автобус ЛиАЗ маршрута 483 и легковушка Peugeot, пишет RT.

«Всего 12 пострадавших, всем пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Из них 11 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, один от госпитализации отказался», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее три легковых автомобиля столкнулись в Бабушкинском районе Москвы, никто не пострадал, пишет «Свободная пресса».

