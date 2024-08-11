В Дагестане при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека

Авария произошла на 29-м километре трассы Хасавюрт - Бабаюрт. Виновником ДТП стал водитель ВАЗ-2131. Он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102.

Оба водителя скончались на месте. Также погибли два пассажира.

Ранее в Москве в результате ДТП с каршерингом, которым управлял подросток, погиб ребенок, передает «Радиоточка НСН».

