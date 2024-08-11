В Дагестане при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека

В результате столкновения двух машин в Хасавюртовском районе Дагестана погибли четыре человека, заявили в региональном управлении МВД.

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Авария произошла на 29-м километре трассы Хасавюрт - Бабаюрт. Виновником ДТП стал водитель ВАЗ-2131. Он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102.

Оба водителя скончались на месте. Также погибли два пассажира.

Ранее в Москве в результате ДТП с каршерингом, которым управлял подросток, погиб ребенок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПАвтомобилиДагестан

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