В Дагестане при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека
11 августа 202414:43
В результате столкновения двух машин в Хасавюртовском районе Дагестана погибли четыре человека, заявили в региональном управлении МВД.
Авария произошла на 29-м километре трассы Хасавюрт - Бабаюрт. Виновником ДТП стал водитель ВАЗ-2131. Он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102.
Оба водителя скончались на месте. Также погибли два пассажира.
Ранее в Москве в результате ДТП с каршерингом, которым управлял подросток, погиб ребенок, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru