В Дагестане при ДТП со школьным автобусом погибли четыре человека
7 октября 202018:45
В Дагестане при ДТП с участием школьного автобуса погибли четыре человека, сообщил ТАСС источник в полиции региона.
Собеседник агентства затруднился сказать, есть ли среди них дети.
По предварительным данным, пострадали десять человек. В МВД уточнили, что среди них восемь детей.
Авария случилась у поселка Рыбалко рядом с Кизляром. С автобусом столкнулись четыре большегруза и легковушка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru