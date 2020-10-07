В Дагестане при ДТП со школьным автобусом погибли четыре человека

В Дагестане при ДТП с участием школьного автобуса погибли четыре человека, сообщил ТАСС источник в полиции региона.

Собеседник агентства затруднился сказать, есть ли среди них дети.

Появилось видео смертельного ДТП с автобусом под Тверью

По предварительным данным, пострадали десять человек. В МВД уточнили, что среди них восемь детей.

Авария случилась у поселка Рыбалко рядом с Кизляром. С автобусом столкнулись четыре большегруза и легковушка.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДагестанДТП
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