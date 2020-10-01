Появилось видео смертельного ДТП с автобусом под Тверью

Пассажирский автобус ПАЗ попал сегодня утром в дородно-транспортное происшествие в Тверской области. На большой скорости «лоб в лоб» в него врезалась легковая Mazda. Авария произошла в Конаковском районе Тверской области.

По данным регионального управления МВД, погиб водитель иномарки, 16 человек травмированы. Автобуса марки ПАЗ перевозил работников на предприятие в село Дмитрова Гора. Большинство пострадавших отделались лёгкими травмами.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства аварии.