Появилось видео смертельного ДТП с автобусом под Тверью

Пассажирский автобус ПАЗ попал сегодня утром в дородно-транспортное происшествие в Тверской области. На большой скорости «лоб в лоб» в него врезалась легковая Mazda. Авария произошла в Конаковском районе Тверской области.

По данным регионального управления МВД, погиб водитель иномарки, 16 человек травмированы. Автобуса марки ПАЗ перевозил работников на предприятие в село Дмитрова Гора. Большинство пострадавших отделались лёгкими травмами.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

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Фото: vk.com/podslushano_konakovo
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