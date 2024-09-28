В Дагестане после взрыва АЗС зарегистрировали превышение загрязняющих веществ
Превышения предельно допустимого уровня ряда веществ зафиксировали в воздухе на расстоянии 300-500 метров от места взрыва атозаправочной станции в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.
«Вдоль близлежащей автомобильной дороги... зафиксированы превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота, дигидросульфида», — отметили в ведомстве.
Специалисты республиканского Центра гигиены и эпидемиологии ведут лабораторный мониторинг воздуха, отслеживая содержание загрязняющих веществ. При этом по состоянию на 23:50 мск 27 сентября эксперты не зарегистрировали превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения в селитебной зоне ЧП.
Ранее на АЗС на выезде из Махачкалы в сторону поселка Новый Хушет произошел взрыв. В результате десять человек погибли, 11 получили травмы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru