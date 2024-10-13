В Дагестане поезд сбил девочку

В Дагестане поезд зацепил девочку недалеко от железнодорожной станции, в результате чего подросток получила травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Число пострадавших в ДТП в Астраханской области выросло до 17 человек

По данным источника, ЧП случилось вечером 12 октября вблизи станции Белиджи. Сообщалось, что девочка 2010-го года рождения скончалась по пути в больницу.

Отмечается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в ДТП.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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