В Дагестане поезд сбил девочку
В Дагестане поезд зацепил девочку недалеко от железнодорожной станции, в результате чего подросток получила травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным источника, ЧП случилось вечером 12 октября вблизи станции Белиджи. Сообщалось, что девочка 2010-го года рождения скончалась по пути в больницу.
Отмечается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в ДТП.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белоусов отменил кадровый резерв в Минобороны
- Посольство: Тела погибших в Непале альпинистов эвакуируют не раньше 16 октября
- СМИ: В РФ приостановили действие лицензии спиртзавода «Чугуновский»
- Кремлев назвал поединок Бетербиева и Бивола лучшим боем года
- Трамп считает, что третья мировая война может начаться через три месяца
- Минобороны: За ночь над тремя областями России сбито 13 БПЛА ВСУ
- СМИ: В ФРГ считают, что Украина не сможет провести контрнаступление
- Джаред Лето заявил, что скучает по слушателям из России
- Сийярто сказал, что не осведомлен о попытке покушения на Орбана
- Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт вылета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru