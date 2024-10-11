Число пострадавших в ДТП в Астраханской области выросло до 17 человек

По данным полиции, на 449 км трассы «Волгоград - Астрахань» водитель грузовика выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

В результате ДТП погибли три человека - оба водителя и один из пассажиров автобуса

«На месте происшествия работают 16 специалистов МЧС России и четыре единицы техники», - говорится в сообщении.

Ранее В Таиланде в ДТП попал двухэтажный автобус, в результате погибли 25 человек, из них 22 – дети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

