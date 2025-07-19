В Дагестане перевернулся автомобиль с детьми

В Гунибском районе Дагестана перевернулся УАЗ, перевозивший детей, сообщили в региональном управлении МЧС.

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В Минздраве регионе отметили, что в результате инцидента пострадали 18 детей и трое взрослых. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Водитель вез группу туристов в кузове автомобиля, но на горной дороге не справился с управлением и перевернулся.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кузбассе четыре человека погибли в ДТП с грузовиком, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МВД Дагестана
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