В Дагестане перевернулся автомобиль с детьми

В Минздраве регионе отметили, что в результате инцидента пострадали 18 детей и трое взрослых. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.



Водитель вез группу туристов в кузове автомобиля, но на горной дороге не справился с управлением и перевернулся.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.



Ранее в Кузбассе четыре человека погибли в ДТП с грузовиком, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

