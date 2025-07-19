Четыре человека погибли в ДТП под Пензой
19 июля 202516:11
Три автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области, сообщили в Госавтоиспекции региона.
В результате аварии погибли двое взрослых и двое детей, еще три человека пострадали.
ДТП произошло около семи утра на 6-м километре трассы и Тамбов - Пенза - Балашов - Михайловка.
Ранее в Кузбассе четыре человека погибли в ДТП с грузовиком, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru