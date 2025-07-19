Четыре человека погибли в ДТП под Пензой

Три автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области, сообщили в Госавтоиспекции региона.

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В результате аварии погибли двое взрослых и двое детей, еще три человека пострадали.

ДТП произошло около семи утра на 6-м километре трассы и Тамбов - Пенза - Балашов - Михайловка.

Ранее в Кузбассе четыре человека погибли в ДТП с грузовиком, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госавтоиспекция Пензенской области
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