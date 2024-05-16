В Дагестане обрушился потолок в школе во время перемены
16 мая 202414:58
Потолок обрушился во время перемены в школе в дагестанском городе Каспийск. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
Следователи приступили к процессуальной проверке по факту произошедшего. В ходе нее специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего.
О пострадавших ничего не сообщается.
В мае прошлого года в одной из школ Рязани обрушилась часть потолочного перекрытия. Учеников отправили на дистанционное обучение.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru