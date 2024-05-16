В Дагестане обрушился потолок в школе во время перемены

Потолок обрушился во время перемены в школе в дагестанском городе Каспийск. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

Следователи приступили к процессуальной проверке по факту произошедшего. В ходе нее специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего.

О пострадавших ничего не сообщается.

В мае прошлого года в одной из школ Рязани обрушилась часть потолочного перекрытия. Учеников отправили на дистанционное обучение.



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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ШколаДагестанСледственный Комитет Рф

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