В Дагестане найдено тело пятого погибшего при сходе селевого потока

В Дагестане найдено тело туриста из Москвы, унесенного селевым потоком в ущелье Карадахская теснина. 35-летний москвич был одним из пяти человек, ставших жертвами стихии 22 и 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба дагестанского МЧС.

22 августа в Гунибском районе после ливня и подъема уровня воды в реке пропали без вести житель Москвы и турист из Санкт-Петербурга. На следующий день селевые потоки унесли в Левашинском районе две машины с тремя местными жителями.