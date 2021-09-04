В Дагестане найдено тело пятого погибшего при сходе селевого потока

В Дагестане найдено тело туриста из Москвы, унесенного селевым потоком в ущелье Карадахская теснина. 35-летний москвич был одним из пяти человек, ставших жертвами стихии 22 и 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба дагестанского МЧС.

22 августа в Гунибском районе после ливня и подъема уровня воды в реке пропали без вести житель Москвы и турист из Санкт-Петербурга. На следующий день селевые потоки унесли в Левашинском районе две машины с тремя местными жителями.

Число жертв наводнений из-за урагана «Ида» в США приблизилось к 50

После схода селевых потоков в Карадахскую теснину в ней оказались заблокированы более 30 человек. Большинство из них были эвакуированы. По словам туристов, мужчины из Москвы и Петербурга до последнего помогали своим попутчикам подняться на возвышенность, однако сами спастись не смогли.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба МЧС РФ
ТЕГИ:Дагестан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры