В Дагестане найдено тело пятого погибшего при сходе селевого потока
В Дагестане найдено тело туриста из Москвы, унесенного селевым потоком в ущелье Карадахская теснина. 35-летний москвич был одним из пяти человек, ставших жертвами стихии 22 и 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба дагестанского МЧС.
22 августа в Гунибском районе после ливня и подъема уровня воды в реке пропали без вести житель Москвы и турист из Санкт-Петербурга. На следующий день селевые потоки унесли в Левашинском районе две машины с тремя местными жителями.
После схода селевых потоков в Карадахскую теснину в ней оказались заблокированы более 30 человек. Большинство из них были эвакуированы. По словам туристов, мужчины из Москвы и Петербурга до последнего помогали своим попутчикам подняться на возвышенность, однако сами спастись не смогли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru