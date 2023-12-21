В Дагестане на автодороге «Кавказ» столкнулись 16 машин

Уточняется, что коллапс случился на 781-м километре трассы примерно в половину девятого утра. В результате ДТП никто не погиб, уточнили в ведомстве.

Причиной столкновения стал туман, а также несоблюдение участниками движения скоростного режима.

Ранее страховщики назвали самые часто попадающие в ДТП автомобили. Их заявление опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

