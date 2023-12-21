В Дагестане на автодороге «Кавказ» столкнулись 16 машин
21 декабря 202313:33
На автодороге «Кавказ» в Дагестане столкнулись 16 машин. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.
Уточняется, что коллапс случился на 781-м километре трассы примерно в половину девятого утра. В результате ДТП никто не погиб, уточнили в ведомстве.
Причиной столкновения стал туман, а также несоблюдение участниками движения скоростного режима.
Ранее страховщики назвали самые часто попадающие в ДТП автомобили. Их заявление опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru