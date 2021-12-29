В Дагестане мужчина сжег два полицейских автомобиля

Инцидент произошел 26 декабря в городе Дагестанские Огни. По версии правоохранителей, примерно в 5:40 мужчина облил горючей жидкостью и поджег два автомобиля ОМВД, припаркованные перед зданием отдела полиции, а затем скрылся с места происшествия.

СК возбудил уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом».

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление лица, совершившего данное преступление, и привлечение его к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается», – подчеркнули в ведомстве.

