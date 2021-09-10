В Дагестане ликвидированы двое вооружённых боевиков
В Дагестане в ходе контртеррористической операции ликвидированы двое вооружённых боевиков. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете. Там подчеркнули, что бандитам предложили сложить оружие и сдаться властям.
«В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», — цитирует заявление НАК RT.
Кроме того сообщается, что на месте перестрелки обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к применению взрывное устройство.
Ранее в пятницу, 10 сентября, сообщалось, что на отдельных участках Буйнакского района Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики. Отмечалось, что в зоне действия режима будут введены некоторые ограничения. В их числе паспортный контроль, досмотр автомобилей и другие.
Сообщалось, что в районе идет отработка оперативной информации о возможном передвижении и местонахождении боевиков.
Напомним, в начале июля режим КТО ввели на территории городского округа Нальчика. Сообщалось, что в период действия режима и до особого распоряжения там будет действовать усиление охраны общественного порядка, ведение контроля телефонных переговоров. Также у граждан будут проверять документы, удостоверяющие личность. В случае необходимости возможно временное отселение людей, проживающих в пределах территории, на которой введен режим КТО.
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