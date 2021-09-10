В Дагестане ликвидированы двое вооружённых боевиков

В Дагестане в ходе контртеррористической операции ликвидированы двое вооружённых боевиков. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете. Там подчеркнули, что бандитам предложили сложить оружие и сдаться властям.

«В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», — цитирует заявление НАК RT.

Кроме того сообщается, что на месте перестрелки обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к применению взрывное устройство.