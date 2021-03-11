В Дагестане ликвидирован боевик, планировавший теракт

В Дагестане был ликвидирован боевик, который планировал теракт. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Сообщается, что на месте перестрелки в Махачкале сотрудники сил правопорядка обнаружили оружие и «пояс смертника». Никто из правоохранителей в ходе спецоперации по задержанию боевика не пострадал.