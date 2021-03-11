В Дагестане ликвидирован боевик, планировавший теракт
11 марта 202112:24
В Дагестане был ликвидирован боевик, который планировал теракт. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Сообщается, что на месте перестрелки в Махачкале сотрудники сил правопорядка обнаружили оружие и «пояс смертника». Никто из правоохранителей в ходе спецоперации по задержанию боевика не пострадал.
Ранее ФСБ России предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области, сообщает RT.
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11 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru