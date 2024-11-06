В Дагестане девушка получила ранение из-за сбитого дрона
Один человек пострадал в результате атаки беспилотника в дагестанском Каспийске. Об этом сообщил Минздрав республики.
Ранее глава региона Сергей Меликов заявил, что средства ПВО уничтожили дрон над Каспийском. Беспилотник впервые атаковал Дагестан, пишет Ura.ru.
«Осколком от уничтоженного дрона была легко ранена девушка 16 лет в Каспийске. Ранение затронуло голень», — рассказали в региональном Минздраве.
Состояние пострадавшей удовлетворительное, медики оказали девушке всю необходимую помощь.
Между тем на фоне атаки БПЛА на Каспийск ограничили работу аэропорта в Махачкале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru