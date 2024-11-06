В Махачкале работу аэропорта ограничили после атаки БПЛА на Каспийск
Работу аэропорта в Махачкале временно ограничили для обеспечения безопасности гражданских рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«С 08.35 мск, 06 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Махачкала... Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал представитель ведомства в Telegram.
Экипажи самолетов, диспетчеры и службы махачкалинского аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Каспийском, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о своей победе на выборах и пообещал «золотой век» для США
- Медведев назвал единственное полезное для России качество Трампа
- Маск сообщил о рекордном трафике в соцсети Х на фоне выборов
- Юрист Яковлева: Новогодние праздники в России продлятся 11 дней
- Биткойн несколько раз обновил исторический максимум на фоне выборов в США
- СМИ: Корпоративы певицы Веры Брежневой стали дешевле на 2 млн рублей
- Президент Сальвадора первым поздравил Трампа с победой на выборах в США
- СМИ: Трамп набрал необходимое для победы число голосов выборщиков
- В Махачкале работу аэропорта ограничили после атаки БПЛА на Каспийск
- Маск пообещал улучшить эффективность правительства США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru