В Махачкале работу аэропорта ограничили после атаки БПЛА на Каспийск

Работу аэропорта в Махачкале временно ограничили для обеспечения безопасности гражданских рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«С 08.35 мск, 06 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Махачкала... Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал представитель ведомства в Telegram.

Экипажи самолетов, диспетчеры и службы махачкалинского аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Каспийском, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РосавиацияАэропортДагестанМахачкала

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