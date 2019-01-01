В cвердловской колонии произошел пожар

В исправительной колонии Свердловской области горит две тысячи квадратных метров. Пламенем охвачены четыре жилых корпуса и производственное здание, информирует пресс-служба МЧС России.

Для тушения пожара привлечен вертолет Ми-8, сообщает РИА «Новости».

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

Ранее авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии», автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-ых», конфликтолог Михаил Орский в эфире НСН рассказывал об особенностях заключения в различных колониях.

