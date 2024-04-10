В Чувашии сняли полномочия с помощника депутата, избившего супругу

По словам депутата Госсовета региона Константина Степанова, Егоров не был чиновником и работал на общественных началах.

«С ним нет трудовых отношений, он не устроен на работу, он не получает ниоткуда зарплаты. Это общественный статус, поэтому у него нет ни полномочий, ни особых прав, ничего нет. Как информация появилась, я принял такое решение, написал заявление о снятии полномочий с него», — пояснил Степанов в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее эксперты факультета экономических наук ВШЭ установили, что женщины получают более снисходительные наказания в случае убийства партнеров: почти на 3 месяца меньше, чем мужчины. Смягчающим обстоятельством для женщин-преступников выступает и наличие детей, при этом для мужчин подобное, напротив, является фактором ужесточения, передает «Радиоточка НСН».

