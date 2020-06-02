В Чувашии предотвращен теракт

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают лица, которые могут быть причастны к схрону, сообщает «Свободная пресса».

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в беседе с НСН рассказал, почему в Ингушетии сейчас идет операция по поимке подозреваемых в теракте в Домодедове, произошедшем в январе 2011 года.















