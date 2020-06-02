В Чувашии предотвращен теракт

Правоохранительные органы в Чувашии предотвратили теракт . Об этом сообщается на сайте СК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике был обнаружен тайник с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены. По факту приготовления к совершению террористического акта возбуждено уголовное дело, передает RT.

Ветеран «Альфы»: В Ингушетии сохраняются позиции террористов

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают лица, которые могут быть причастны к схрону, сообщает «Свободная пресса».

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в беседе с НСН рассказал, почему в Ингушетии сейчас идет операция по поимке подозреваемых в теракте в Домодедове, произошедшем в январе 2011 года.





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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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