В Чувашии предотвращен теракт
Правоохранительные органы в Чувашии предотвратили теракт . Об этом сообщается на сайте СК РФ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике был обнаружен тайник с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены. По факту приготовления к совершению террористического акта возбуждено уголовное дело, передает RT.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают лица, которые могут быть причастны к схрону, сообщает «Свободная пресса».
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в беседе с НСН рассказал, почему в Ингушетии сейчас идет операция по поимке подозреваемых в теракте в Домодедове, произошедшем в январе 2011 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru