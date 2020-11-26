В Чите задержан полицейский, убивший задержанного
Следователи предъявили полицейскому в Чите обвинение в избиении задержанного, из-за чего последний умер. Об этом сообщает СУСК региона.
По данным следствия, 22 ноября помощник оперативного дежурного отдела полиции «Железнодорожный» в Чите применил физическую силу в отношении доставленного в отдел полиции 42-летнего мужчины. Задержанный получил черепно-мозговую травму и затем скончался.
Сейчас полицейский задержан, против него заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В Челябинской области накануне был задержан полицейский, подозреваемый в пьяном ДТП. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. После аварии пассажир второго автомобиля с тяжелыми травмами была госпитализирована, силовика ждет арест.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- В Чите задержан полицейский, убивший задержанного
- Союз биатлонистов подтвердил ковид в Антона Бабикова
- В сети появилось видео запуска новой российской ракеты
- Из закона об удаленке исключили «право на офлайн»
- Глава МИД Ирака сообщил об активизации ИГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru