В Чите задержан полицейский, убивший задержанного

По данным следствия, 22 ноября помощник оперативного дежурного отдела полиции «Железнодорожный» в Чите применил физическую силу в отношении доставленного в отдел полиции 42-летнего мужчины. Задержанный получил черепно-мозговую травму и затем скончался.

Сейчас полицейский задержан, против него заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Челябинской области накануне был задержан полицейский, подозреваемый в пьяном ДТП. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. После аварии пассажир второго автомобиля с тяжелыми травмами была госпитализирована, силовика ждет арест.

