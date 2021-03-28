В числе пострадавших при взрыве в церкви в Индонезии россиян нет

В посольство России в Индонезии не поступало информации о россиянах, пострадавших при взрыве в католической церкви в городе Макассар. Об этом сообщает РИА Новости.

У католической церкви в Индонезии произошел взрыв

«Нет, по россиянам такой информации нет», — подчеркнул источник.

По предварительной информации, храм взорвали два смертника. Они предприняли попытку въехать на территорию собора на мотоцикле, но не смогли из-за действий охраны, отмечает Газета.ru

Ранее стало известно о 10 пострадавших, позже их число выросло до 14.

Напомним, ЧП произошло 28 марта, когда католики празднуют Вербное воскресенье.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ХрамыИндонезияЦерковьВзрыв
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры