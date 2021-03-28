В числе пострадавших при взрыве в церкви в Индонезии россиян нет
В посольство России в Индонезии не поступало информации о россиянах, пострадавших при взрыве в католической церкви в городе Макассар. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нет, по россиянам такой информации нет», — подчеркнул источник.
По предварительной информации, храм взорвали два смертника. Они предприняли попытку въехать на территорию собора на мотоцикле, но не смогли из-за действий охраны, отмечает Газета.ru
Ранее стало известно о 10 пострадавших, позже их число выросло до 14.
Напомним, ЧП произошло 28 марта, когда католики празднуют Вербное воскресенье.
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