В числе пострадавших при взрыве в церкви в Индонезии россиян нет

«Нет, по россиянам такой информации нет», — подчеркнул источник.

По предварительной информации, храм взорвали два смертника. Они предприняли попытку въехать на территорию собора на мотоцикле, но не смогли из-за действий охраны, отмечает Газета.ru

Ранее стало известно о 10 пострадавших, позже их число выросло до 14.

Напомним, ЧП произошло 28 марта, когда католики празднуют Вербное воскресенье.

