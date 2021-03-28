У католической церкви в Индонезии произошел взрыв

В городе Макассар в Индонезии два террориста-смертника произвели взрывы у католической церкви в первый день пасхальной Страстной недели, сообщает AP со ссылкой на правоохранительные органы.

Прихожане находились внутри здания. В результате взрыва ранены несколько человек, передает Reuters.

По предварительным данным, всего ранения получили 10 человек. Один из них пытался сдержать смертника.

На месте взрыва полиция обнаружила поврежденный взрывом мотоцикл, сообщает агентство ANTARA.

