В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 6,1 в Чили. Об этом сообщает ТАСС.

В Японии произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 38 км к северо-западу от города Калама. Очаг природного явления находился на глубине 200 км.

Угроза цунами не объявлялась. Также сообщений о пострадавших не было.

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ФОТО: pixabay.com
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