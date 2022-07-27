В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1
27 июля 202222:18
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 6,1 в Чили. Об этом сообщает ТАСС.
Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 38 км к северо-западу от города Калама. Очаг природного явления находился на глубине 200 км.
Угроза цунами не объявлялась. Также сообщений о пострадавших не было.
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27 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru