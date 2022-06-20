В Японии произошло землетрясение

На западе Японии, в префектуре Исикава, произошло землетрясение, сообщило главное метеорологическое управление страны.

В Анталье произошло землетрясение

Его магнитудой составила 5,0. Очаг залегал на глубине 10 км. Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло на западе Канады в провинции Британская Колумбия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/カネナシオペラクン@KanenashiOpera
ТЕГИ:ЯпонияЗемлетрясение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры