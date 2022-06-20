В Японии произошло землетрясение
20 июня 202206:23
На западе Японии, в префектуре Исикава, произошло землетрясение, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Его магнитудой составила 5,0. Очаг залегал на глубине 10 км. Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло на западе Канады в провинции Британская Колумбия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru