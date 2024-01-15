В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В Дагестане произошло второе за день землетрясение

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 76 километров к юго-востоку от города Калама с населением порядка 143 тысяч человек. Подчеркивается, что очаг залегал на глубине 143 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее, 13 января, землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали у берегов штата Аляска. Эпицентр подземных толчков располагался в 228 километрах юго-западнее города Джуно, передает «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЧилиЗемлетрясение

Горячие новости

Все новости

партнеры