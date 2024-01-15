В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 76 километров к юго-востоку от города Калама с населением порядка 143 тысяч человек. Подчеркивается, что очаг залегал на глубине 143 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее, 13 января, землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали у берегов штата Аляска. Эпицентр подземных толчков располагался в 228 километрах юго-западнее города Джуно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru