В Черном море произошло землетрясение на глубине 10 километров

В Черном море на глубине около 10 километров произошли подземные толчки магнитудой 4. Об этом на своем сайте сообщила геофизическая служба исследовательского центра Российской академии наук.

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение произошло в 5:50 мск. Очаг находился в 70 километрах от Керчи.

В настоящее время идет обработка данных, заявили в исследовательском центре.

Накануне землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали у побережья южных Курил, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/DKTiP_SochiAdm
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЧерное Море

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