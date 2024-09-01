В Черном море произошло землетрясение на глубине 10 километров
1 сентября 202416:23
В Черном море на глубине около 10 километров произошли подземные толчки магнитудой 4. Об этом на своем сайте сообщила геофизическая служба исследовательского центра Российской академии наук.
Землетрясение произошло в 5:50 мск. Очаг находился в 70 километрах от Керчи.
В настоящее время идет обработка данных, заявили в исследовательском центре.
Накануне землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали у побережья южных Курил, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru