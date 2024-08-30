У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали у берегов Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный филиал геофизической службы РАН.

Отмечается, что сейсмособытие произошло в 16:24 (07:24 мск) в Тихом океане.

«В Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района толчок ощущался силой до пяти баллов», — подчеркнули специалисты.

По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в 123 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине около 27 км. Угрозу цунами не объявляли, разрушений нет, никто не пострадал.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,2, его эпицентр находился в 89 км от Петропавловска-Камчатского, напоминает «Свободная пресса».

