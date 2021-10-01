В Черногории задержан экс-директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов
В Черногории задержан экс-директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что Исмаилов задержан в черногорской Подгорице.
Басманный суд Москвы в 2017 году санкционировал арест Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. Речь о бизнесменах Владимире Савкине и Юрие Брылеве, которые, по данным «Росбалт», требовали возврата долга от Исмаилова в размере 5,5 миллионов долларов. В октябре 2017 он был объявлен в федеральный розыск, а позднее — в международный.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+24 522 / сут.
Умерли
208 тыс.+887 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+19 955 / сут.
- Саакашвили грозит до 9 лет лишения свободы
- В Черногории задержан экс-директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов
- В Грузии задержали экс-президента Саакашвили
- Чешский дипломат призвал не церемониться с Россией
- В Китае из караоке стали изымать песни с вредоносным содержанием
- Самый сильный человек России умер от коронавируса
- Фургала оставили в СИЗО ещё на два месяца
- В России на инновационную экономику выделят 385,6 млрд рублей
- Сбербанк помогает следствию по делу Раковой
- СМИ: взрывы прогремели на севере Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru