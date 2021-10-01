В Черногории задержан экс-директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов

В Черногории задержан экс-директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что Исмаилов задержан в черногорской Подгорице.

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Басманный суд Москвы в 2017 году санкционировал арест Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. Речь о бизнесменах Владимире Савкине и Юрие Брылеве, которые, по данным «Росбалт», требовали возврата долга от Исмаилова в размере 5,5 миллионов долларов. В октябре 2017 он был объявлен в федеральный розыск, а позднее — в международный.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:Черногория
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