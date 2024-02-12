В Черногории задержали россиянина за подделку документов

По данным ведомства, россиянин 6 феврале подделал на одном из пограничных КПП данные о въезде и выезде для восьми иностранных граждан. Таким образом продлил для них пребывание на территории Черногории.

Уточняется, что на данный момент документы всех задержанных изъяты, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что россиянина Сергея Очигаву, который прилетел из Дании в Лос-Анджелес без визы, авиабилета и паспорта, депортируют на родину, напоминает «Радиоточка НСН».

