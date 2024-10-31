В Черкесске ввели режим ЧС после взрыва газа
31 октября 202412:48
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Черкесске после взрыва в многоквартирном доме. Об этом сообщил заместитель начальника управления МЧС по Карачаево-Черкесии Антон Шахбазян.
«Решением мэрии... введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — рассказал Шахбазян.
Власти организовали работу комиссии по оценке ущерба. На месте ЧП работает оперативный штаб.
Ранее в многоэтажном жилом доме в Черкесске произошла вспышка паров газовоздушной смеси. В результате ЧП погибли четыре человека, 11 пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru