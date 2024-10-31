В Черкесске ввели режим ЧС после взрыва газа

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Черкесске после взрыва в многоквартирном доме. Об этом сообщил заместитель начальника управления МЧС по Карачаево-Черкесии Антон Шахбазян.

«Решением мэрии... введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — рассказал Шахбазян.

Власти организовали работу комиссии по оценке ущерба. На месте ЧП работает оперативный штаб.

Ранее в многоэтажном жилом доме в Черкесске произошла вспышка паров газовоздушной смеси. В результате ЧП погибли четыре человека, 11 пострадали.

