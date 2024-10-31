Число погибших при взрыве в Черкесске выросло до четырех

Четыре человека погибли в результате вспышки паров газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске. Об этом сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

Взрыв произошел утром 31 октября. Сообщалось, что в результате ЧП пострадали 11 человек, двое погибли.

«На месте происшествия... сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двух погибших», — заявили в ведомстве.

Специалисты продолжают аварийно-спасательные работы.

Ранее стало известно, что после ЧП в Черкесске возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, пишет RT.

