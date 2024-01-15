В Череповце рысь пробралась на территорию детского сада
15 января 202416:47
В Череповце профильные специалисты поймали и вывезли в лес рысь, которая пробралась на территорию детского сада. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра города Вадима Германова.
Уточняется, что дикое животное было замечено на территории детсада №119, чьи сотрудники и вызвали охотоведов.
«Специалист охотхозяйства метким выстрелом усыпил рысь, после чего ее вывезли в лес», - написал мэр в своем Telegram-канале.
Никто из воспитанников детсада не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru