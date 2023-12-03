Сбежавшего от хозяина леопарда застрелили охотники в Ставрополье
В Ставрапольском крае охотники застрелили леопарда, сбежавшего от владельца. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на хозяина животного Дмитрия Баскакова.
«Охотники застрелили. <...> Вокруг люди живут, а люди — дороже всего», — отметил он.
Баскаков сам разрешил охотникам ликвидировать зверя, если будет опасность.
Животное сбежало от владельца ранее 3 декабря. Баскаков держал леопарда в станице Незлобной. Животное напало на хозяина, которого госпитализировали с ранами головы и уха.
Леопард перебрался на соседний участок и забралось на дерево. Вызванные правоохранители стреляли в кошку, когда она спустилась с дерева. Леопард при стрельбе не пострадал и убежал в лес, где его подстрелили охотники.
Ранее стало известно, что популяция редких дальневосточных леопардов в России увеличилась в дикой природе в пять раз – до 150 особей. Такие цифры обнародовал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru