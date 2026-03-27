В Череповце при атаке БПЛА зафиксировали восемь прилетов

Восемь прилетов зафиксировано на промышленной площадке в Череповце во время атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Вологодской области Георгий Филимонов.

Силы ПВО за пять часов уничтожили 57 украинских беспилотников

«Повреждений критической инфраструктуры округа не имеется», - написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Филимонов, погибших или пострадавших в результате атаки нет. На месте находятся экстренные службы.

Между тем в Ленинградской области при отражении атаки БПЛА уничтожили 36 дронов, пишет 360.ru.

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
